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محافظ جنوب سيناء: تجهيز الفنادق لاستقبال السائحين.. ولا إصابات بـ كورونا في شرم الشيخ

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:30 ص
خالد فودة
خالد فودة
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هاني حسين
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ تحتوي على خبرات كبيرة جدا والعاملين في قطاع السياحة لديهم وعي ويحبون مصر بشكل كبير .

وأضاف   خالد فودة في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الجميع يحافظ على تنفيذ الإجراءات من تلقاء أنفسهم ويتم تنفيذ التعليمات على الفور.

وتابع خالد فودة:" مدينة شرم الشيخ لا يوجد بها حالات مصابة بفيروس كورونا".

وأشار خالد فودة إلى أنه أصدر تعليمات صارمة بضرورة  قياس درجات الحرارة للقادمين من محافظاتهم للإطمئنان على صحتهم قبل دخول المحافظة.

ولفت خالد فودة إلى شرم الشيخ تتمتع بجو ممتع ولا توجد حالات وفيات بفيروس كورونا في محافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن مديرية الصحة تقوم بعمل رائع وتقوم بإجراءات احترازية كثيرة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا".

وأردف خالد فودة:"  تم تجهيز الفنادق  بشرم الشيخ على أعلى مستوى صحي لاستقبال السائحين".

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