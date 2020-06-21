البرازيل تسجل أكثر من 34 ألف إصابة و1022 وفاة جديدة بـ كورونا

أعلنت البرازيل اليوم الأحد ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 34.666 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









ووصل بذلك العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى مليون و67 ألفا و579 شخصا.









وأضافت أنها سجلت 1022 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 49.976.









إلى ذلك، قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي سجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وتحتل البرازيل صدارة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، تليها في أمريكا اللاتينية بيرو، بواقع 251.338 إصابة و7861 وفاة.



