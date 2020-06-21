لأول مرة.. السماح لطلاب الثانوية العامة بالخروج من اللجان بكراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة اليوم سوف يعودون إلى المنازل بعد انتهاء امتحان اللغة العربية ومعهم كراسات اسئلة امتحان مادتين من المواد غير المضافة للمجموع لحلها في المنزل.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن طلاب الثانوية العامة سوف يتسلمون كراسات امتحاني التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء اليوم 21 يونيو 2020 ، ليتولوا مسئولية الإجابة عن الأسئلة من المنزل بقرار من وزير التعليم لتقليل مدة وجود الطلاب في لجان الثانوية العامة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وبالنسبة لطلاب الشهادات الدولية: يتسلم الطلاب امتحاني اللغة العربية والدين اليوم 21 يونيو 2020 ويعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 3 يوليو.





أما عن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا: فسيتسلم الطلاب التربية الدينية اليوم 21 يونيو 2020 ، ويعيدون تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 3 يوليو 2020.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين يكون التسليم بالنسبة لهم شخصي للطالب، بينما يتم تسليم وتسلم الكراسات الامتحانية لطلاب المدارس الدولية ومدارس النيل عن طريق مندوب المدرسة.





وفي جميع الحالات يتم التوقيع بالتسليم والتسلم في الكشوف المعدة لذلك، وبالنسبة للطلاب المكفوفين يكون التوقيع بالبصمة.









وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أن إلزام طلاب الثانوية العامة 2020 بالإجابة على امتحانات المواد غير المضافة للمجموع هدفه عمل تقييم لما تم تحصيله.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن استلام الطالب لكراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع والسماح بالإجابة من المنزل ، سيساعد الطالب على تقييم نفسه .





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وحذَّر نائب وزير التربية والتعليم من عدم تسليم الكراسة مرة أخرى في اللجنة بعد إجابة أسئلتها فى الموعد المحدد لتسليمها، أو فقدان هذه الكراسة، مما يجعل الطالب في هذه الحالة راسبًا فى المادة.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه في هذه الحالة سيكون للطالب الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثاني، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.





وأكد نائب وزير التربية والتعليم لـ صدى البلد ، أنه سوف يتم تقييم المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة بأسلوب اجتياز او عدم اجتياز دون كتابة اي درجات.