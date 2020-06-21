حدث ليلا.. ترامب: بايدن سيخذل الأمريكيين.. علي جمعة: الترحم على الملحد سخافة ولا يجوز شرعا.. وطارق السيد: يوما ما سأكون المدير الفني للزمالك

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية، على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





يتابع الان خالد حجازى - مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عملية نقل صناديق اسئلة الثانوية العامة ، من مركز توزيع الأسئلة بالجيزة إلى لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة ، وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع وزارة الداخلية.





قدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للدولة لحماية طلاب الثانوية العامة من الإصابة بفيروس كورونا.





نشر مركز الفلك الدولي، بث مباشر لحدوث ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، والذي يمكن رؤيته في كل الدول العربية عدا معظم بلاد المغرب وموريتانيا.





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، في حشد انتخابي لحملته الرئاسية أنه بصدد فرض قيود جديدة على التأشيرات، مشيرا إلى أن قراره بإغلاق الحدود مع أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على إنستجرام يتضمن مجموعة من الفنانين العرب وكتب:"إحصائية ميوزك أوورد العالمية للنجوم العرب بعد إضافتهم للنجم الإماراتي حسين الجسمي والنجم العراقي محمد السالم والنجم التونسي بلطي #ثقة_في_الله_نجاح".





قال طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه بعيد عن العمل داخل الزمالك لأنه لا يجامل أحدا، وهو ما لا يعجب المسئولين الحاليين في القلعة البيضاء.



