AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: بايدن سيخذل الأمريكيين .. وروسيا والصين تريدان فوزه في الانتخابات

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد،  في حشد انتخابي لحملته الرئاسية أنه بصدد فرض قيود جديدة على التأشيرات، مشيرا إلى أن قراره بإغلاق الحدود مع أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف ترامب أمام تجمعه الانتخابي في تلسا بولاية أوكلاهوما، الذي شهد احتشاد ضخم لمؤيديه من دون مراعاة ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي، أنه خلال يومين سيعلن عن قيود التأشيرات لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأميركيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.

ووصف ترامب منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، جو بايدن بأنه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي".

وقال ترامب:"في أمريكا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأمريكيين الذين يحترمون القانون..(بايدن) لم يحقّق شيئًا أبدًا، لقد كان سناتورًا، وكان نائبًا للرئيس".

وعن الشائعات بشأن صحته، التي تحدثت عن  مشاركته قبل أسبوع في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب، أكد ترامب أن صحته جيدة وأنه إذا كان يعاني من أزمة صحية فسيعلن عنها.

وفي المقابل، اتهم ترامب بايدن بانه يعاني من أمر ما، قائلا:"هناك خطب ما في ما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".

وأضاف أن بايدن والديمقراطيين عارضوا عمليات تصفية زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عازيا ذلك لأهداف سياسية.

 وتابع ترامب أن بايدن سيخذل الأمريكيين ولم يقدم بأي قرار موفق في السياسة الخارجية، ولن يوفر الحماية للأمريكيين.

وواصل أن إيران والصين ترايدان أن يفوز بايدن في الانتخابات، وفي المقابل قال إنه إذا فاز ستدفع الصين ثمنا باهظا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوباما يعلن رسميا دعم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب

بعد أوباما وساندرز.. إليزابيث وارن تعلن دعم جو بايدن في انتخابات الرئاسة أمام ترامب

صوت العقل.. نانسي بيلوسي تعلن تأييدها لـ جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ضد ترامب

في حدث نادر.. ترامب يخسر استطلاع رأي أمام بايدن حول الانتخابات الرئاسية

رسميًا.. الحزب الديمقراطي يختار جو بايدن مرشحًا له أمام ترامب في انتخابات الرئاسة

جو بايدن منافس ترامب الوحيد.. أستاذ قانون تطارده تهم التحرش الجنسي .. وصحفي يفضح سلوكه الشاذ

ترشيحاتنا

الأزهر يحدد وقت صلاة كسوف الشمس وانتهائها

سبب نزول سورة الفتح.. لا يعرفه الكثيرون

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها على الشاطئ

رسالة مصر واضحة إذا تبجح أصحاب المطامع .. لميس الحديدي تعلق على كلمة الرئيس السيسي .. فيديو

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

أخبار الفن.. رجاء الجداوي تواجه أزمات صحية.. بلاغ سليمان عيد ضد أحد متابعيه.. إطلالة شبابية لـ سوسن بدر

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

في ذكرى وفاة سعاد حسني .. تعرف على سبب عدم إعلان عبد الحليم حافظ زواجه منها

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

أحضروه قناة النادى لتبريرها .. مرتضى منصور: تصريحات طارق السيد عن الزمالك مرفوضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدوتة معكوسة .. فيلم يجسد صراع الأميرة ديانا ويضع نجمة Twilight أمام المدفع

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها