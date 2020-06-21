ترامب: بايدن سيخذل الأمريكيين .. وروسيا والصين تريدان فوزه في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، في حشد انتخابي لحملته الرئاسية أنه بصدد فرض قيود جديدة على التأشيرات، مشيرا إلى أن قراره بإغلاق الحدود مع أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأضاف ترامب أمام تجمعه الانتخابي في تلسا بولاية أوكلاهوما، الذي شهد احتشاد ضخم لمؤيديه من دون مراعاة ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي، أنه خلال يومين سيعلن عن قيود التأشيرات لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأميركيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.





ووصف ترامب منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، جو بايدن بأنه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي".





وقال ترامب:"في أمريكا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأمريكيين الذين يحترمون القانون..(بايدن) لم يحقّق شيئًا أبدًا، لقد كان سناتورًا، وكان نائبًا للرئيس".





وعن الشائعات بشأن صحته، التي تحدثت عن مشاركته قبل أسبوع في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب، أكد ترامب أن صحته جيدة وأنه إذا كان يعاني من أزمة صحية فسيعلن عنها.





وفي المقابل، اتهم ترامب بايدن بانه يعاني من أمر ما، قائلا:"هناك خطب ما في ما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".





وأضاف أن بايدن والديمقراطيين عارضوا عمليات تصفية زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عازيا ذلك لأهداف سياسية.





وتابع ترامب أن بايدن سيخذل الأمريكيين ولم يقدم بأي قرار موفق في السياسة الخارجية، ولن يوفر الحماية للأمريكيين.





وواصل أن إيران والصين ترايدان أن يفوز بايدن في الانتخابات، وفي المقابل قال إنه إذا فاز ستدفع الصين ثمنا باهظا.



