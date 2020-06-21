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تعليم

تعليم الجيزة تتابع نقل أسئلة الثانوية العامة.. وتخطط أرضيات اللجان بعلامات تضمن التباعد في طابور تعقيم الطلاب

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:06 ص
علامات تضمن التباعد
علامات تضمن التباعد الاجتماعي
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ياسمين بدوي

يتابع الان خالد حجازى - مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عملية نقل صناديق اسئلة الثانوية العامة ، من مركز توزيع الأسئلة بالجيزة إلى لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة ، وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع وزارة الداخلية.



وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن جميع لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب من الثامنة من صباح اليوم لأداء امتحان اللغة العربية المقرر عقده من ١٠ صباحا حتى ١ ظهرا .


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وأوضح مدير تعليم الجيزة، أنه تم تخطيط أرض مدارس الجيزة بنقاط لتنظيم وقوف الطلاب في  طابور التعقيم و التفتيش والدخول الى اللجان لضمان التباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما اوضح مدير تعليم الجيزة أنه تم عمل مظلات لكي ينتظر تحتها الطلاب في المدارس لحين قدوم موعد الصعود للجان و توزيع الامتحان.




ويؤدي طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد 21 يونيو 2020 ، امتحان مادة اللغة العربية "الدور الأول" ، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا ، وذلك وسط إجراءات طبية احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر أن يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان اللغة العربية 50 سؤالا ، مطلوب الاجابة عليها في خلال 3 ساعات فقط ، ويبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وتبلغ الدرجة الكلية لـ إمتحان اللغة العربية 80 درجة.


تعليم الجيزة تتابع نقل أسئلة الثانوية العامة.. وتخطط أرضيات اللجان بعلامات تضمن التباعد في طابور تعقيم الطلاب
تعليم الجيزة تتابع نقل أسئلة الثانوية العامة.. وتخطط أرضيات اللجان بعلامات تضمن التباعد في طابور تعقيم الطلاب
تعليم الجيزة تتابع نقل أسئلة الثانوية العامة.. وتخطط أرضيات اللجان بعلامات تضمن التباعد في طابور تعقيم الطلاب
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