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رياضة

طارق السيد: يوما ما سأكون المدير الفني للزمالك .. والإدارة الحالية لا تحب صراحتي .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:01 ص
طارق السيد
طارق السيد
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عمرو ابوبكر
قال طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه بعيد عن العمل داخل الزمالك لأنه لا يجامل أحدا، وهو ما لا يعجب المسئولين الحاليين في القلعة البيضاء.


وقال  السيد خلال تصريحاته مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: مش بشتغل في الزمالك لأنى أنا مش محبب من المسئولين، لأنى بقول على الصح صح والغلط غلط لذلك مش مرغوب تواجدى في الزمالك، والحقيقة بتزعل ناس كتيرة في النادى.




وأضاف نجم الزمالك السابق، لم أحصل على فرصتى في الزمالك بعد الاعتزال، وسأعود للزمالك بعملى وشغلى مش بحاجة تانية، وسأكون يوما ما مديراََ فنيا لنادى الزمالك ومنتخب مصر.


واشار الشيد الى انه، لم يتوقع عمل هذا التاريخ مع الزمالك ومنتخب مصر، رغم أن مفيش مدرب كان يشوفنى يرضى يلعبنى بسبب جسمى ولكن بعد أسبوع يقتنع بإمكانياتى، وعانيت كثيرا بسبب صغر جسمى في الناشئين حتى 16 سنة.
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