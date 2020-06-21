نصائح لحماية طلاب الثانوية العامة في زمن كورونا

قدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للدولة لحماية طلاب الثانوية العامة من الإصابة بالفيروس كورونا.





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نصائح لحماية طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا

1.توزيع الكمامات على الطلاب

2.إجراء الكشف الطبى عليهم

3.قياس درجة حرارة كل طالب

4.تعقيم كل من يدخل لجان الامتحان من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية قبل دخولهم لجان الامتحانات،

5.توفير طاقم طبي،

6.توفير سيارة إسعاف في كل مدرسة.

7.تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات ، و غلق مقار اللجان بعد تعقيمها وعدم السماح لأي شخص بدخولها لأي سبب لضمان بقاء فاعلية التعقيم وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب وتنظيف اللجان وتجهيزها للتعقيم عقب كل امتحان، ليدخل الطلاب اللجان في كل مرة وهي معقمة بالكامل.

8.عدد الطلاب في أي لجنة لا يتجاوز 14 طالبا.

9.تأجيل امتحان الطالب الذي يقع في منطقة عزل صحي للدور الثانى.

10.منع التجمعات سواء للطلاب أو الأهالى أمام لجان الامتحان.