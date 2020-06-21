وسط إجراءات احترازية .. بدء دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بالقليوبية

بدأ طلاب الثانوية العامة دخول لجان الامتحان بقرى ومراكز محافظة القليوبية وسط إجراءات الاحترازية لأداء الطلاب الامتحانات.





من جانبها قامت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بغلق مقار اللجان بعد تعقيمها قبل بدء الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان وبما يضمن سلامة الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

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وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على توفير المناخ الملائم والهدوء للطلاب وتذليل أى عقبات او مشكلات إن وجدت على الفور.





وأشار وكيل الوزارة الى أنه تم التنبيه مع دخول الطلبة للجان سير الامتحان يتم تنظيم طابور متباعد بمسافة مترين اعتبارا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب وكافة أدوات التعقيم من كمامات وماسكات للرأس والقدم ومطهرات، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وإرتداء ادوات الوقاية الشخصية مرورا ببوابات التعقيم.





وأضاف أنه تم توفير استراحات إقامة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم مع توفير الحماية الصحية والطبية لهم وتزويد قطاع التصحيح ومراكز الأسئلة بمولد كهرباء بصفة احتياطية والتأكيد على إزالة القمامة والإشغالات والباعة الجائلين الملاصقين للمدارس والإدارات التعليمية.