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تعليم

بكمامات واقية وبوابات تعقيم.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الشرقية

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:17 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة في محيط المدارس
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محمد الطحاوي

تشهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية حالة من الأستنفار الأمني وتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد. 

 

وتوافد طلاب وطالبات الثانوية العامة علي اللجان مرتدين الكمامات الواقية، واتُخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والدفع بأطقم من مديرية الصحة للتعامل مع أي حالة أو أشتباة إصابة بفيروس كورونا المستجد.


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وستعد 44 ألفا و 788 طالب وطالبة لأداء امتاحانات الثانوية العامة مقسمين الى  17 ألفا و 564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و 20 ألفا و 122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و 7 آلاف و 102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة.

 

ومن جانبه فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،في حديثة لموقع صدي البلد انه تم تكليف  لجنة إدارة الأزمة بالتنسيق مع مديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعة، وتكثيف المرور علي لجان إمتحانات الثانوية العامة والبالغ عددهم ١٦٢ لجنة بالمدارس والمعاهد بالمحافظة، لمتابعة الإجراءات النهائية من خطة التأمين الطبي، والتأكد من إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، إستعدادا لخوض الإمتحانات.

 

ودفعت مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديرية الصحة بعمال التعقيم والتطهير بالإضافة الي توفير كمامات واقية للطلاب وبوابات تعقيم علي مداخل المدارس وتوفير سيارات إسعاف بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات علي أعلي مستوي.

بكمامات واقية وبوابات تعقيم.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الشرقية
بكمامات واقية وبوابات تعقيم.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الشرقية
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