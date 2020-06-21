شاهد.. لجان الثانوية العامة بالشرقية قبل لحظات من انطلاق الامتحانات

يستعد 44 ألفا و 788 طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية مقسمين الى 17 ألفا و 564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و 20 ألفا و 122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و 7 آلاف و 102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة على 162 لجنة.

حالة من النشاط الملحوظ تشهدها لجان الثانوية العامة قبل انطلاق المارثون وسط تكثيف وتعاون بين مديريات أمن الشرقية والصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحي من أجل نجاح الامتحانات وخروجها بالشكل الصحيح.





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وحرص موقع "صدي البلد" علي رصد اللحظات الاخيرة من داخل اللجان والتعرف علي أهم ملامح الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ صدي البلد أنه تم تكليف لجنة إدارة الأزمة بالتنسيق مع مديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعة، وتكثيف المرور علي لجان إمتحانات الثانوية العامة والبالغ عددهم ١٦٢ لجنة بالمدارس والمعاهد بالمحافظة، لمتابعة الإجراءات النهائية من خطة التأمين الطبي، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، استعدادا لخوض الامتحانات.

وأضاف "مسعود" أنه تم التشديد علي ضرورة متابعة أعمال تطهير اللجان قبل بداية الإمتحانات، وتنفيذ ذلك أيضا بعد الإنتهاء منها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية، وترك المسافات المحددة للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب لا تقل عن متر، والتأكد من توافر التهوية الجيدة باللجان، والتأكد من تجهيز غرف للكشف بالمدارس والمعاهد المخصصة للجان الإمتحانات، وتوافر الأطباء والزائرة الصحية بها، للكشف الحراري، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بها، والتأكد من تسليم الكمامات والواقيات للطلاب والمراقبين والعاملين، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير باللجان ودورات المياه.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، إستعدادا لإجراء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وتم تكليف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف والاتفاق علي أماكن التمركز، والتنسيق الكامل بين وكيل وزارة الصحة، ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، علي مدار الساعة، والتنسيق بين مديري الإدارات الصحية ومديري الإدارات التعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع الاستعانة به حال الاحتياج إليه، والمتابعة المستمرة لغرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الامتحانات، وأي شكاوي بها، حرصًا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين بالعمل بلجان الإمتحانات بمدارس المحافظة

ودفعت مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديرية الصحة بعمال التعقيم والتطهير بالإضافة الي توفير كمامات واقية للطلاب وبوابات تعقيم علي مداخل المدارس وتوفير سيارات إسعاف بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات علي أعلي مستوي.

من جانبه، أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في حديثه لموقع "صدي البلد" أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية و التعليم و أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية تضم ممثلا عن مديرية الصحة و التأمين الصحي و مرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول و تجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على الامتحانات.