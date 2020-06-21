أولادكم في عينينا.. رسالة طمأنة من «التربية والتعليم» لأولياء الأمور .. فيديو

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، إنه يشرف بنفسه على الإجراءات الاحترازية التي يجري اتباعها قبل دخول الطلاب للجان، والحرص على التباعد الاجتماعي بينهم، وتجهيز اماكن لهم قبل دخولهم من بوابة التعقيم.





وأضاف "حجازى" في فيديو عرضه برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تعقيم الطلاب من خلال البوابة الإلكترونية ومن ثم الكشف على درجة حرارتهم، وتسليمهم المعقمات والكمامات، مشيرًا إلى أنه سيتم ارسال الطلاب لحجرة الطبيب فى حالة ظهور أي أعراض عليهم.





ووجه رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: "أولادكم في عيننا زي ما أنتم خايفين عليهم احنا كمان خايفين عليهم"، مؤكدًا أن حرص وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات الثانوية العامة كان لكى تحفظ حقوق الطالب فى دخوله للجامعة.





وتابع أن الامتحانات تعقد وسط إجراءات احترازية آمنة، منوهًا بانه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب فى جميع أنحاء الجمهورية.





وانطلق اليوم الاحد 21 من يونيو ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.





وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:





- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحًا.





- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.





- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.





-ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني.





- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.





-يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.





- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود إلى اللجان وبدء الامتحان.