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رياضة

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:34 ص
إيفرتون ضد ليفربول
إيفرتون ضد ليفربول
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إسراء أشرف
يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على جاره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، اليوم، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي.

واتفقت الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع للريدز، والذي شهد غياب محمد صلاح أساسيًا بسبب عدم جاهزيته.


وجاء تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون بالديربي كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد – جوميز – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو – هندرسون – فاينالدوم.

خط الهجوم: ماني – فيرمينو – تشامبرلين.

ويتصدر الريدز جدول الترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 22 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل 9 جولات من النهاية.
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