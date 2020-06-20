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رياضة

التعليم مثل كرة القدم.. محمد صلاح يعلن طبيعة عمله سفيرًا تعليميًا في مصر.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن طبيعة عمله كسفير تعليمي لـ إحدى شركات المحمول العالمية خلال الفترة المقبلة. 

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو له وهو يتحدث عن عمله الجديد كسفير لـ مشروع أحد شركات المحمول العالمية  هدفها توفير التعليم بطرق تكنولوجيا على أفضل مستوى في مصر وأفريقيا.

وأضاف محمد صلاح أن التعليم مثل كرة القدم من حق الجميع.

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ويستأنف ليفربول مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي فدا الأحد، بمواجهة نادي إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر البريميرليج.

وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدًا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدّر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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