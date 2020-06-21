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رياضة

موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:16 ص
أستون فيلا ضد تشيلسي
أستون فيلا ضد تشيلسي
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محمد السعيد
يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره تشيلسي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة أستون فيلا وتشيلسي في تمام الخامسة والربع مساءـ بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2، بتعليق عصام الشوالي.

أستون فيلا ضد تشيلسي:

ويطمح أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام تشيلسي في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في البقاء في الدوري الإنجليزي، وعدم الهبوط إلى التشامبيونشيب.

في المقابل يدخل تشيلسي المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل تأمين المركز الرابع، وتعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كوورنا في المدرجات.

ترتيب أستون فيلا ضد تشيلسي:

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بـ 48 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 29 نقطة.

مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي نيوكاسل مع شيفيلد يونايتد، وإيفرتون مع ليفربول.


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