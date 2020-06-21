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محافظات

إنشاء ورشة للنجارة وأخرى لتعبئة طفايات الحريق بمياه سوهاج

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:36 ص
انشاء ورشة للنجارة
انشاء ورشة للنجارة وأخرى لتعبئة طفايات الحريق بمياه سوهاج
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خالد رياض
قال اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، والعضو المنتدب، إن الشركة انتهت من إنشاء ورشة للنجارة وأخرى لصيانة وتعبئة طفايات الحريق، بغرض استثمار الأصول وتقليل النفقات.


وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن ورشة النجارة تضم عددا من المعدات منها ماكينة حلية ومنشار صينية ومنشار اركيت وفارة كهرباء وشنيور وهيلتى وراوتر، هذا بالإضافة الى أدوات النجارة المتنوعة لإنتاج الأثاث من المكاتب والكراسي وكل متطلبات العمل، وكذلك تصنيع منتجات خشبية للعاملين بسعر التكلفة والتصنيع لصالح الغير.


وأشار اللواء محمد بدرى، الى ان ورشة إعادة تعبئة وصيانة طفايات الحريق، تضم عدد من المعدات منها منجلة ضغط هواء ومنجلة يدوية ووحدة تعبئة مسحوق اطفاء وميزان حساس 100 كيلو وكمبروسر ضغط منخفض حتى 16 بار ومضخة تحويل CO2 وجهاز مجفف لأجهزة الإطفاء، وذلك لصيانة وتعبئة جميع طفايات الحريق التي تستخدم في التأمين ضد مخاطر الحريق بالمقرات الإدارية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.


وأضاف أن عدد أجهزة الإطفاء التي تستخدمها الشركة 1026 جهاز 6 كيلو بودرة وعدد 1027 جهاز 12 كيلو بودرة وعدد 40 جهاز 25 كيلو بودرة وعدد 502 جهاز 6 كيلو ثاني اكسيد الكربون وعدد 351 جهاز اطفاء 10 كيلو ثاني اكسيد الكربون وعدد 191 جهاز إطفاء رغوي 45 لتر وعدد 313 جهاز إطفاء ماتيك.

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