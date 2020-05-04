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اقتصاد

شركة"مياه سوهاج" تخصص سيارة توعوية متنقلة لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:20 ص
خلال حملات التوعية
خلال حملات التوعية
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آمنة عبدالعظيم
 

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إلإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن الشركة قامت بتوفير سيارة متنقلة كمركز خدمة عملاء، ولتنفيذ حملات التوعية المائية التي تطلقها الشركة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

واضاف رئيس شركة مياه سوهاج، أن السيارة المتنقلة سيتم استخدامها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ حملات التوعية لحث المواطنين على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب، من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة،.

 وكذا تعريف المواطنين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين، وبجودة عالية طبقًا للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب، والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

بالاضافة لتلافي مخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية
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مياه سوهاج تدشن سيارة توعوية متنقلة لترشيد الاستهلاك

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