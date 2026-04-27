راكبين موتوسيكلات .. القبض على المتهمين بمعاكسة فتاة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من بعض الأشخاص يستقلون دراجتين ناريتين لقيامهم بمعاكستها والتعدى عليها بالسب بالإسماعيلية.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) وبسؤالها قررت بتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بمعاكستها والتعدى عليها بالسب حال نهرها لهم.

أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين ، ومستقليها (5 أشخاص - مقيمين بالإسماعيلية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على الدراجتين الناريتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



