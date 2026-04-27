خلاف على ملكية منزل .. عامل يضرب والدته وزوجها بدمنهور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لمحاولته الدلوف لمنزله والتعدى عليه بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 24 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عامل "القائم على النشر") ، طرف ثانى: (والدته ، وزوجها "الظاهر بمقطع الفيديو" ، ونجلهما) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب لخلافات بينهم حول ملكية منزل.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

