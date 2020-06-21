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محافظات

تعاون بين الفيوم وجهاز الرياضة العسكري لرفع القدرات الرياضية لأبناء المحافظة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
التقى ‏الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، العميد دكتور صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والجهاز خلال الفترة القادمة بما يسهم في رفع القدرات الرياضية لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون مع جهاز الرياضة العسكري لاستغلال عدد من الساحات الرياضية لانشاء مركز رياضي متخصص، وكذا دراسة إنشاء مدرسة عسكرية رياضية، والتعاون في إقامة عدد من المهرجانات الرياضية على أرض المحافظة.


كما شمل اللقاء بحث إعداد وتجهيز عدد من اللاعبين المتميزين في الرياضات المتخصصة بالمحافظة لتطوير مهاراتهم ورفع قدراتهم، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وكذا إمكانية استضافة محافظة الفيوم لعدد من المعسكرات الشبابية والمناسبات الرياضية العسكرية، ومنها قرعة كأس العالم العسكرية (مصر-٢٠٢١)، لما تتميز به الفيوم من طبيعة خلابة. 

وأكد محافظ الفيوم، التعاون البناء والمثمر مع جهاز الرياضة بالقوات المسلحة، لتقديم الدعم البدني والعلمي لإعداد كوادر رياضية متميزة تنافس لخدمة القطاع الرياضي بالمحافظة.
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