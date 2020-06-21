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رياضة

عملية جراحية لـ حسين الشحات نجم الأهلي

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:54 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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عمرو الحلوانى

أجرى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وخضع اللاعب لإجراء عملية "الفتق الرياضي" بعد معاناته من الآلام طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يخضع حسين الشحات نجم الأهلي إلى راحة خلال الفترة المقبلة قبل أن ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادا لاستكمال مسابقتى الدورى المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويعد حسين الشحات واحدا من اللاعبين الأساسيين داخل النادى الأهلى فى ظل اعتماد رينيه فايلر عليه بشكل مستمر فى تشكيل الفريق نتيجة القناعات التامة بقدراته الفنية والبدنية.

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