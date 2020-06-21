AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لإجراء الفحوصات للاعبين.. الأهلي يؤجل العودة للتدريبات

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تأجيل موعد العودة للتدريبات لمدة 24 ساعة أخرى لتبدأ الأربعاء بدلا من الثلاثاء.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستئناف التدريبات بعد الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية اليوم «الأحد» لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم جميع المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يستفسر من إدارة الأهلي عن موعد استئناف النشاط الرياضي

الأهلي يكشف خطة العودة للتدريبات الجماعية

تعرف على خطة فايلر لعودة الأهلي للتدريبات

سيد عبدالحفيظ يبلغ موظفي وعمال فريق الكرة بخطة العمل خلال تدريبات الفريق الأول

فحص طبي ومسحة للاعبي الأهلي قبل العودة للتدريبات

الأهلي: علاقتنا بلاعبينا قائمة على الاحترام.. وفتحي وعاشور وإكرامي في مران الفريق

ترشيحاتنا

بشكل سريع وفوري.. وزيرة الصحة تناشد الأطباء فوق سن المعاش للعمل بالأحياء المجاورة

مصادر: الأهلي يتسلم ملعبه الجديد في منتصف يوليو

مسؤول ليبي سابق موال لـ الوفاق: تركيا جمدت القوات المكلفة بالهجوم على سرت

لن يعود فى 25 يوليو.. اتحاد الكرة يحسم مصير موعد استئناف الدورى الممتاز

في ذكرى وفاة سعاد حسني .. 3 وصايا لـ السندريلا قبل رحيلها

التعليم توضح كيفية التعامل في حالة إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول في هذا العام.. شاهد لقطات من كسوف الشمس اليوم

لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات.. شاهد

بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور