لإجراء الفحوصات للاعبين.. الأهلي يؤجل العودة للتدريبات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تأجيل موعد العودة للتدريبات لمدة 24 ساعة أخرى لتبدأ الأربعاء بدلا من الثلاثاء.





وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستئناف التدريبات بعد الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية اليوم «الأحد» لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.





واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.





وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.





وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.





وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم جميع المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.



