معلومات جديدة عن لامبورجينى أوروس 2021 الجديدة.. صور

أعلنت شركة لامبورجينى حصول السيارة أوروس على بعض التحديثات لموديل العام 2021 الجديد، وهي تحديثات بسيطة بشكل عام لكن تضيف المزيد من الخيارات للعملاء القادرين على شراء هذا الثور الغاضب.





ومن ضمن التحديثات غة السيارة أوروس الجديدة هي حزمة Pearl Capsule الاختيارية الجديدة، التي تعطي السيارة طلاء خارجي رائع وملفت جدًا، هذه الحزمة ستغطي أوروس بـ 4 طبقات من الطلاء شديد اللمعان بمظهر لؤلؤي، ويمكن للعملاء الحصول على السيارة باللون الأصفر Giallo Inti، و Arancio Borealis البرتقالي، و Verde Mantis الأخضر .





وتتضمن الحزمة أيضًا لمسات باللون الأسود اللامع للسقف والجناح ومشتت الهواء الخلفي وأجزاء أخرى، كما تتميز بجنوط مقاس 23 بوصة بمزيج من اللون الأسود ولون الهيكل، ويغطي اللون الرمادي غير اللامع زوج من فوهات العادم المزدوجة.





مع حزمة Pearl Capsule ستأتي المقصورة بمزيج من اللو الأسود ولون الهكيل، كما حصلت المقاعد على درازات بتصميم سداسي الأضلاع، وهناك مزيج من ألياف الكربون والألمنيوم الأسود المؤكسد. كما يمكن للعملاء بصورة اختيارية طلب مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا مع تنجيد ألكنتارا بفتحات تهيوة.





بالإضافة إلى تحديثات أخرى من بينها التصميم الجديد للمفتاح، وستتوفر أيضًا حزمة المساعدة في الركن المحسنة، والتي يمكنها الآن التحكم بعجلة القيادة والتسارع والتوقف أثناء عملية ركن السيارة، ويوجد أيضًا نظام صوت Sensonum متاح مع مضخم صوت 730 واط و 17 مكبر صوت.





كما سلمت لامبورجيني حتى الآن أكثر من 8,300 نسخة من أوروس حول العالم منذ انطلاقها في الأسواق، كانت خيارات الألوان الأكثر شعبية حتى الآن هي الرمادي بمختلف درجاته واللون الأصفر التي تشتهر به العلامة الإيطالية.