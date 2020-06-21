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تعليم

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بدمياط لسهولة امتحان اللغة العربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
انتهى منذ قليل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة دمياط، والبالغ عددهم المتقدمين للامتحان 10253 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بعدد 41 لجنة، حيث تغيب عن حضور الامتحان اليوم عدد 53 طالبا، حيث  ضمت كل لجنة من 12 إلى 14 طالبا.


وأدى الطلاب الامتحان وسط تكثيف أمنى في محيط اللجان وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم منع دخول الطلاب والمراقبين من دخول لجان الامتحانات إلا بعد التعقيم وارتداء الكمامة.

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ومن جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان، حيث كان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط على "حد قولهم".

 ويقول كريم السيد إن الامتحان سهل هو في مستوى الطالب المتوسط، وكان يخشي بمجرد دخوله اللجنة من صعوبة اسئلة الامتحان، إلا أنه فؤجئ بسهولة الأسئلة، مشيرا إلى أنه خضع لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بمجرد وصوله إلى بوابة المدرسة للتوجه لللجنة لأداء الامتحان.


وأضافت سهيلة جاد ، أنها سعدت كثيرا بمجرد ماقرأت أسئلة الامتحان، حيث إن الأسئلة سهلة وقصيرة ومباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط وأسئلته من المقرر وكتاب الوزارة، وأن الامتحان بنظام البوكليت أفضل من النظام القديم المعقد والشكل المعتاد للأسئلة المقالية على الرغم من طول الامتحان وكثرة عدد الأسئلة، إلا أنهم استطاعوا الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة.

ومن جانبه صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،  إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان وعدم زيادة العدد بأية لجنة سير عن 500 طالب وهو الأمر الذى أدى لزيادة عدد اللجان من 30 لجنة الي 41 لجنة على مستوى المحافظة، ويتم فيها عمليات التعقيم بصفة دورية حتى موعد بدء الامتحان بالإضافة إلى التعقيم قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

وأوضح أنه تم  تركيب بوابات للتعقيم أمام كل لجنة وكاشف حراري للكشف على جميع المتواجدين بها وأيضًا توفير الكمامات لتوزيعها يوميًا على الطلاب والمراقبين قبل دخول اللجان، مؤكدًا أنه أعطى توجيهات لمدراء الإدارات التعليمية بتكليف منسق خارجي يتواجد خارج اللجان لتقديم الدعم اللوجستي لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم دخول الطلاب وأيضًا ليكون منسق بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.


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