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فن

بعد تعرضه لوعكة صحية.. وليد توفيق يوجه رسالة لـ خالد عبدالرحمن

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:05 م
وليد توفيق ، خالد
وليد توفيق ، خالد عبد الرحمن
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محمد بدران


حرص الفنان وليد توفيق، على الدعاء للفنان السعودي خالد عبد الرحمن، بالشفاء، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت وليد توفيق، صورة له عبر حسابها على انستجرام، وعلق: "سلامتك الف سلامه اخي خالد بالشفاء العاجل
#خالد_عبد_الرحمن #وليد_توفيق #السعودية".

وكان الفنان السعودي، خالد عبدالرحمن، دون تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، حيث قال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الله يبعد عنكم الامراض يا رب.. حبايبي انا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء".


من ناحية أخرى يتعاون وليد توفيق مع الفنان هانى شاكر فى أغنية من ‏ألحانه باللهجة اللبنانية بعنوان "كيف بتنسى" وانتهى نقيب الموسيقيين من ‏تصويرها فيديو كليب من إخراج هنا حافظ. ‏


وكانت آخر حفلات النجم اللبنانى وليد توفيق فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضر الحفل ‏الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده ‏هناك كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم ‏أجمع‎.‎


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