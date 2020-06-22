فيديوجراف.. هل أصيب فايلر مدرب الأهلي بكورونا؟

ينتظر مسؤولي الأهلي حسم موقف رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النهائي مع القلعة الحمراء في الساعات القليلة المقبلة سواء بتجديد تعاقده لموسمين إضافيين أو الإخطار بالاكتفاء بالبقاء حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان الأهلي تواصل مع فايلر خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي من جديد وعودة الدوري الممتاز.
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وينتظر مسئولو الأهلي عودة فايلر من جديد لقيادة الفريق من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن للمرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من التركيز لحسم لقبى بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا .
يذكر أن عقد فايلر ينتهى مع الأهلي بنهاية الموسم الكروي الجاري ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات قوية مع المدرب لإقناعه بالبقاء لعدة سنوات أخرى.