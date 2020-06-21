محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي





وتعد المباراة هي الأولى لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 3 شهور، بعد توقف المسابقة في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد".









ويتواجد محمد صلاح ، على مقاعد البدلاء لفريقه، حيث فضل كلوب عدم الدفع به بعد تعرضه للإصابة أثناء تدريبات الفريق الأسبوع الماضي.









وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالآتي:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جيمس ميلنر





خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - نابي كيتا





خط الهجوم: مينامينو - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.









ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويحتاج لتحقيق 6 نقاط فقط للتتويج بلقب البريميرليج بصفة رسمية، بينما يحتل نادي إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.









وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جودسون بارك، معقل فريق إيفرتون.