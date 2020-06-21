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رياضة

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه  لملاقاة إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".


وتعد المباراة هي الأولى لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 3 شهور، بعد توقف المسابقة في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد".


ويتواجد محمد صلاح، على مقاعد البدلاء لفريقه، حيث فضل كلوب عدم الدفع به بعد تعرضه للإصابة أثناء تدريبات الفريق الأسبوع الماضي.


وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جيمس ميلنر

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم: مينامينو - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.


ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويحتاج لتحقيق 6 نقاط فقط للتتويج بلقب البريميرليج بصفة رسمية، بينما يحتل نادي إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.


وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جودسون بارك، معقل فريق إيفرتون.
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