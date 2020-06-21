محمد رمضان يثير الجدل عبر إنستجرام

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".









وظهر رمضان من أمام الشرفة بنظارة شمسية، كما كتب على صورته معلقًا :"لا أنظر خلفي إلا لألتقط صورة #ثقة فـ الله نجاح ".









وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.





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وحققت أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان، 8 ملايين و511 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الجاري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.







