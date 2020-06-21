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فن

محمد رمضان يثير الجدل عبر إنستجرام

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:30 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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اسماء الحسينى
شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".


وظهر رمضان من أمام الشرفة بنظارة شمسية، كما كتب على صورته معلقًا :"لا أنظر خلفي إلا لألتقط صورة #ثقة فـ الله نجاح ".


وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس"  وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة. 

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وحققت أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان، 8 ملايين و511 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الجاري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا. 


وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرًا عبر حسابه على "إنستجرام" تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.
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