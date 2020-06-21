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فن

انطلاق سوق مهرجان كان السينمائي الدولي.. غدا

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:01 م
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
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محمد نبيـل
بالرغم من إلغاء مهرجان كان السينمائي الدولي رسميا، إلا أن بعض أنشطته سوف تقدم بشكل استثنائي افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.

ويبدأ غدا 22 يونيه سوق المهرجان الفرنسي الشهير ويستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر، ويشمل عشرات الفعاليات الهامة والمنتظرة.

وسوف يتضمن سوق مهرجان كان بعض الأنشطة التي تهم السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.


أيضًا من بين أنشطة مركز السينما العربية الإعلان عن الفائزين بـجوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها الرابعة، وجائزة الإنجاز النقدي، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المشروعات خلال فعاليات السوق.

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