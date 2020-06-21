انطلاق سوق مهرجان كان السينمائي الدولي.. غدا

بالرغم من إلغاء مهرجان كان السينمائي الدولي رسميا، إلا أن بعض أنشطته سوف تقدم بشكل استثنائي افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.



ويبدأ غدا 22 يونيه سوق المهرجان الفرنسي الشهير ويستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر، ويشمل عشرات الفعاليات الهامة والمنتظرة.

وسوف يتضمن سوق مهرجان كان بعض الأنشطة التي تهم السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.







