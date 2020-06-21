إصابة خفيفة لجندي واحد.. الجيش السوداني يكشف تفاصيل تعرضه لهجوم من مليشيات إثيوبية بمعسكر الأنفال

كشف مسئول عسكري سوداني، اليوم الأحد، تفاصيل الهجوم الذي شنته مليشيات تابعة لإثيوبيا على قوات الجيش السوداني بمسعكر الأنفال.





وقال اللواء نصر الدين عبد القيوم، في تصريحات لصحيفة "السوداني" المحلية: "ما جرى بمعسكر الأنفال عبارة اشتباكات محدودة القوات الإثيوبية والجيش السوداني بدأت عند الرابعة عصرًا، والقوات الإثيوبية درجت على المناوشات سنويًا عند كل بداية الموسم الزراعي".





وأضاف: "لا توجد خسائر وسط الجيش عدا إصابة خفيفة لجندي واحد".





وتابع: "معسكر الأنفال يقع شرق العطبراوي ويتميز بموقع هام لذلك تسعى القوات الإثيوبية للسيطرة عليه".





وشهدت المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في أواخر مايو 2020 توترا عسكريا حيث جرت اشتباكات بين مسلحين إثيوبيين مدعومين حسب الخرطوم بجيش بلادهم، مع القوات السودانية ما أسفر عن مقتل ضابط فيها وإصابة عسكريين آخرين.





وفي 30 مايو أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في الخرطوم، بعد "اعتداء" على القوات المسلحة السودانية في ولاية القضارف، ليتم لاحقا تأكيد عودة الهدوء إلى المنطقة بين الطرفين.



