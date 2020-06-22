برلمانى: دعم المشروعات الصغيرة يؤكد حرص القيادة على توفير فرص عمل للشباب

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة

، أن البنك الأوروبى لإعا​دة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.

ياتى ذلك بعد أن