برلمانى: دعم المشروعات الصغيرة يؤكد حرص القيادة على توفير فرص عمل للشباب

أشاد حسين خاطر عضو مجلس النواب، بجهود الدولة فى تقديم طلب للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضها لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.
وقال "حسين" لـ"صدى البلد"، إن دعم المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى وما تم اليوم على أرض الواقع بالموافقة على تقديم تمويل 100 مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص دليل كبير على جهود الحكومة فى تحقيق مطالب المواطن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه الفترة بالخصوص دليل قوى على الحفاظ على جميع العاملين وتوفير فرص عمل وعدم التضحية بأي عامل أو انهاء مشروع صغير يجنى منه عدد من المواطنين الاموال.