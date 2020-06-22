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برلمان

برلمانى: دعم المشروعات الصغيرة يؤكد حرص القيادة على توفير فرص عمل للشباب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:01 ص
مشاريع صغيرة
مشاريع صغيرة
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حسن رضوان
أشاد حسين خاطر عضو مجلس النواب، بجهود الدولة فى تقديم طلب للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضها لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.

وقال "حسين" لـ"صدى البلد"، إن دعم المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى وما تم اليوم على أرض الواقع بالموافقة على تقديم تمويل 100 مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص دليل كبير على جهود الحكومة فى تحقيق مطالب المواطن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه الفترة بالخصوص دليل قوى على الحفاظ على جميع العاملين وتوفير فرص عمل وعدم التضحية بأي عامل أو انهاء مشروع صغير يجنى منه عدد من المواطنين الاموال.

ياتى ذلك بعد أن أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعا​دة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
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