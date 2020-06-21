الدوري الإنجليزي.. ملخص مباراة ليفربول مع إيفرتون في غياب محمد صلاح.. فيديو

وتعد المباراة هي الأولى لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 3 شهور، بعد توقف المسابقة في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد".



الشوط الأول





وظهر ليفربول متأثرًا بشكل كبير في الناحية الهجومية من الجهة اليمنى في ظل غياب صلاح والذي جلس على مقاعد البدلاء، فلم يهدد مرمى إيفرتون في كثير في المناسبات، حيث سدد مينامينو المشارك في اللقاء بدلًا من صلاح، والذي ظهر بشكل سيء في الشوط الأول، كرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة لكنها جاورت مرمى بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة 20، تحصل جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول على البطاقة الصفراء، بعد تدخله القوي مع البرازيلي ريتشارلسون مهاجم إيفرتون.

وفي الدقيقة 30، سنحت لـ ليفربول ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، نفذها أرنولد بالمقاس على رأس الكاميروني جويل ماتيب، لكنه وجهه بجوار شباك بيكفورد بقليل.

وفي الدقيقة 34، انطلق السنغالي ساديو ماني بهجمة مرتدة لفريقه ليفربول، ليمررها لفيرمينو، والذي سددها بشكل رائع، لكنها جاورة القائم الأيسر لشباك إيفرتون. , وفي الدقيقة 40، أشهر مايك دين حكم اللقاء، البطاقة الصفراء في وجه كين مدافع نادي إيفرتون، بعد عركلته للسنغالي ساديو ماني، ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة، سددها أرنولد، لكن بيكفورد تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 43، أجرى كلوب تغييرًا اضطراريًا بإخراج جيمس ميلنر، وإشراك جو جوميز لإصابة الأول، وينتهي بعدها النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.



الشوط الثاني





وقبل انطلاق ااشوط الثاني، أشرك كلوب، أوكسليد شامبرلين بدلًا من مينامينو السيء، لكنه لم يضف الكثير أيضًا على المستوى الهجومي لليفربول.





وفي الدقيقة 63، سنحت لـ ليفربول ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء التوفيز، تولى أرنولد تسديدها لكنها ارتطمت بحائط الصد المكون من لاعبي إيفرتون، وتخرج خارج الملعب.





ومع ضعف المستوى الهجومي لنادي ليفربول، أمر المدرب الألماني صلاح بإجراء عمليات الإحماء، لكنه قرر عدم الدفع به، وأشرك زميليه فينالدوم وديفوك أوريجي بدلًا من نابي كيتا وفيرمينو على الترتيب.





وفي الدقيقة 72، تعرض جويل ماتيب مدافع ليفربول للإصابة، ليضطر كلوب لإشراك ديجان لوفرين بدلًا منه، مستنزفًا الخمس تبديلات المتاحة له دون إشراك محمد صلاح.





وسيطر إيفرتون على ما تبقى من دقائق، وفي الدقيقة 80، انطلق البرازيلي ريتشارلسون من الجهة اليسرى، ليمرر كرة عرضية أرضية وجهها كلفرت لوين بكعبه تجاه مرمى ليفربول، لكن أليسون حارس الريدز صدها ببراعة، لتصل لدافيز لاعب إيفرتون والذي سدد الكرة، لترتطم بالقائم الأيمن لأليسون في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق.





استسلم لاعبو ليفربول لنتيجة التعادل وكذلك لم يفلح لاعبو إيفرتون في التسجيل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



