مفتي الجمهورية: من يقف على الحياد من قضايا الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه.. فيديو

حث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشعب المصري على التكاتف في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا أن من يقف على الحياد من قضايا وطنية في وقت التحديات والأزمات لا يستحق شرف الانتماء للوطن.





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وأكد «علام» خلال كلمته للشعب المصري، ضرورة التكاتف والتلاحم لحماية الأديان والأوطان، موضحا أن الله أمرنا بالثبات في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالأوطان .





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