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مفتي الجمهورية: من يقف على الحياد من قضايا الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:18 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
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كـريـم الـخـطـيـب
حث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشعب المصري على التكاتف في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا أن من يقف على الحياد من قضايا وطنية في وقت التحديات والأزمات لا يستحق شرف الانتماء للوطن.

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وأكد «علام» خلال كلمته للشعب المصري، ضرورة التكاتف والتلاحم لحماية الأديان والأوطان، موضحا أن الله أمرنا بالثبات في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالأوطان .

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وأوضح مفتي الجمهورية، أنه لا حياد في القضايا الوطنية وثوابت الأمن القومي المصري، بل علينا الوقوف خلف القيادة السياسية لأنه واجب شرعي، ومن يعمل على شق الصف وإضعاف الجبهة الوطنية فهو خائن لدينه ووطنه.
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