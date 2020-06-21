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محافظات

بعد خدمة كهنوتية 21 عاما.. وفاة كاهن كنيسة العذراء مريم في الأقصر

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:32 م
وفاة كاهن كنيسة العذراء
وفاة كاهن كنيسة العذراء مريم في الاقصر
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شمس يونس

اعلنت ابراشية الاقصر ، اليوم الاحد ،  وفاة كاهن كنيسة العذراء مريم بقرية المريس مركز ارمنت جنوب غرب الأقصر .


اوضحت الابراشية بان القس " إقلاديوس  جرجس " كاهن كنيسة العذراء مريم ، انتقل للامجاد السماوية بشيخوخة صالحة .


كان قد ولد الكاهن " اقلاديوس " فى ٦ اكتوبر ١٩٣٨ بقرية الزينية بحري الاقصر وكان اسمه " لطفي جرجس "  وعمل بوزارة الداخلية حتى رسم  قسا في ٧ مارس ١٩٩٩م على مذبح السيدة العذراء مريم بالمريس غرب الأقصر .

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ومن المقرر ان يصلى  نيافة الانبا يوساب اسقف عام الاقصر صلاة الجنازة على روحه الطاهرة  بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر ويتم الدفن بدير الشايب بالاقصر .

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