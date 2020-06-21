بعد خدمة كهنوتية 21 عاما.. وفاة كاهن كنيسة العذراء مريم في الأقصر

اعلنت ابراشية الاقصر ، اليوم الاحد ، وفاة كاهن كنيسة العذراء مريم بقرية المريس مركز ارمنت جنوب غرب الأقصر .





اوضحت الابراشية بان القس " إقلاديوس جرجس " كاهن كنيسة العذراء مريم ، انتقل للامجاد السماوية بشيخوخة صالحة .





كان قد ولد الكاهن " اقلاديوس " فى ٦ اكتوبر ١٩٣٨ بقرية الزينية بحري الاقصر وكان اسمه " لطفي جرجس " وعمل بوزارة الداخلية حتى رسم قسا في ٧ مارس ١٩٩٩م على مذبح السيدة العذراء مريم بالمريس غرب الأقصر .

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وتنيح بشيوخة صالحة بعد صراع مع المرض مساء اليوم بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٢١ عاما .





ومن المقرر ان يصلى نيافة الانبا يوساب اسقف عام الاقصر صلاة الجنازة على روحه الطاهرة بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر ويتم الدفن بدير الشايب بالاقصر .