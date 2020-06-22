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بسبب التجمعات أمام اللجان .. طارق شوقى: طالما المناشدات منفعتش يبقي محتاجين تحرك أقوى

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تواجد أولياء الأمور فى محيط المدارس خلال امتحانات الثانوية العامة، "تعبنا جدًا"، ومثل خطورة كبيرة وإفشال لجهود الدولة، وتابع:" حفاظًا على الجميع من يوم الخميس القادم لن يسمح بتواجد أولياء الأمور وتعاونا مع  مديريات الأمن".

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن مجهودات الدولة فى الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة، يتطلب استجابة أولياء الأمور، وقرار الاستعانة بوزارة الداخلية حتى لا نخاطر مرة أخرى.
 
وتابع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه :"طالما المناشدات منفعتش يبقي محتاجين تحرك أقوى للحفاظ على صحة الجميع في ظل أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن  الوزارة رصدت فى اليوم الأول بعض السلبيات واتخذت تجاهها قرارات حاسمة وحازمة حتى لا تتكرر، مشيرًا إلى أن بعض السلبيات غير المقبول هى استهانة الطلاب بجائحة كورونا، وتابع:" بعضهم بيأخدوا بعض بالحضن والبوس كما لو كان مفيش كورونا".

وأشار إلى أن مثل هذه السلبيات تتطلب توعية أوليا الأمور لابنائهم، بخطورة عدم وجود تباعد اجتماعى أو عدم اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.

وفى سياق متصل ناشد "شوقى"، جميع الطلاب بأنه أى طالب خالط مصاب بفيروس كورونا، أو كان مريضًا لا يأتى إلى الامتحانات، حتى لا يؤذى غيره وعليه أخطارنا وسوف نقدم له اللازم، مشددًا أنه لن يتم معاقبة الطالب الذى لم يأتى الامتحان، وتابع:" وأنا بقوله مش هتتجازا".

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