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رئيس جمعية مجاهدي سيناء: القبائل العربية لديها ولاء وانتماء للقوات المسلحة .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:45 م
عبد الله جهامة
عبد الله جهامة
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إبراهيم القادري
قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء ، إن جمعية مجاهدي سيناء هي منظمة سيناء العربية وتم اختيار  هذا الاسم لها من قبل  الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد نكسة 50 و 67  .


وأضاف عبد الله جهامة خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن  أبطال جمعية مجاهدي سيناء  هم من جعلوا سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة السياسية وأكد علي ان القبائل العربية  لديها ولاء وانتماء إلى القوات المسلحة .


وأوضح عبد الله جهامة ، أن معظم القبائل العربية جاءت من اليمن وهذا منذ آلاف السنين وبعد ذلك انقسمت هذه القبائل في جميع أنحاء الدول العربية .


وتابع أن  الصحراء الغربية هي أمن قومي لمصر وليس هناك تفريط بها، كما أن هناك تعاونا بين أبناء القبائل والقوات المسلحة.


واستكمل أن شيوخ سيناء منذ ان ظهر الإرهاب في شمال سيناء نبهوا لضرورة اغلاق الانفاق واكدوا علي تقديم الخدمة الى الاخوة في فلسطين من فوق ظهر الأرض وليس من تحتها .
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