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رياضة

المدافع الهداف.. سيرجيو راموس يحقق رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإسباني

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد، لفريقه، على حساب مضيفه نادي سوسيداد، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف راموس جاء عن طريقة ركلة جزاء، تحصل عليها اللوس بلانكوس بعد عرقلة مدافعي ريال سوسيداد، لفينسيوس جونيور جناح اللوس بلانكوس في الدقيقة 50، ليتولى راموس تسديدها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لريال مدريد.

هدف راموس قد يقود نادي ريال مدريد لتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن لن تكمن قيمة وأهمية الهدف بالنسبة لراموس في تلك النقطة، بل حقق راموس رقمًا قياسيًا تاريخيًا في تاريخ الليجا، حيث أصبح أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة.

راموس رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني لـ 67 هدفًا، متفوقًا على الهولندي رونالد كومان مدافع نادي برشلونة السابق والذي أحرز 66 هدفًا مع البلاوجرانا.


ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، خلف برشلونة المتصدر والذي يملك في جعبته 65 نقطة، وفوزه في مباراة اليوم يعني احتلاله صدارة الترتيب رسميًا، بتفوقه في المواجهات المباشرة على البارسا، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 47 نقطة.
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