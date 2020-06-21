بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك سوسيداد في الدوري الإسباني ..فيديو





بنزيما سجل الهدف الثاني للوس بلانكوس في الدقيقة 70، بعد عرضية من الجهة اليمنى من زميله كارفخال، استلمها بنزيما داخل منطقة الجزاء وسددها بسهولة في مرمى سوسيداد، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه، وسط اعتراضات من لاعبي سوسيداد مطالبين بإلغاء الهدف نتيجة لمس بنزيما للكرة بيده.





وبعد مراجعة تقنية الفار من قبل حكم المباراة، تبين صحة الهدف، وإعلان شرعية هدف بنزيما.





ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، خلف برشلونة المتصدر والذي يملك في جعبته 65 نقطة، وفوزه في مباراة اليوم يعني احتلاله صدارة الترتيب رسميًا، بتفوقه في المواجهات المباشرة على البارسا، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 47 نقطة.

عزز الفرنسي كريم بنزيما من تقدم فريقه ريال مدريد في شباك نظيره نادي سوسيداد، بإضافته الهدف الثاني في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.