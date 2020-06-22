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توك شو

نجل ماما سناء: واثق إن حقها هيرجع.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:05 ص
نجل ماما سناء
نجل ماما سناء
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أسامة علي

وجه الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة العزاء لـ محمد شاكر نجل "ماما سناء" أشهر يوتيوبر فى مصر، بعد وفاتها في أحدى مستشفيات المحافظة.

وقال الجزار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة طالبت المسئولين بمذكرة عاجلة حول وفاة "ماما سناء" وهو ما حدث بالفعل فى نفس اليوم.

وتابع حمودة الجزار، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أمر ايضا بـ إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار و طبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشأن وفاة سناء عبد الحميد النجار.

وفى نفس المداخلة أكد محمد شاكر نجل "ماما سناء" أشهر يوتيوبر فى مصر ،على ثقته فى الدولة ممثلة فى وزارة الصحة ونقابة الاطباء على رد حقه فى وفاة والدته معقبا:" متأكد اننا فى بلد تكرم مواطنيها عشان كده طلعت أتكلم".

وأكد محمد شاكر، تواصله مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التى استجابت لشكواه سريعا حيث قامت بارسال مندوب عنها للمستشفى وتم التحقيق فى واقعة وفاة والدته. 



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