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فن

نشرة السوشيال ميديا.. أحمد الفيشاوي يظهر عار الصدر.. وياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بصحبة أبو هشيمة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة بصحبة رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، وظهرت فى الصورة فى وسط البحر بجانب مركب صغير.

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة نادرة للفنان أحمد زكي من عقد قرانها على الفنان محمد رياض، كشاهد على زواجهما. 

نشر محمود كهربا , لاعب النادى الاهلى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لة مرتديا كمامة . 

شارك الفنان احمد الفيشاوى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة , ظهر فيها عار الصدر.

نشرت الفنانة نيللى كريم , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة من البحر . 


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