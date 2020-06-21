العلاج البحرى.. نيللى كريم فى إطلالة ناعمة من البحر.. والجمهور: ملاك

وعلقت نيللى كريم على الصورة قائلة : العلاج البحرى

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ملاك _ قمر ااوى ماشاء اللة _ بحبك يا اجمل نيللى

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وقدمت نيللي كريم خلال موسم رمضان الماضي "بـ 100 وش" وجسدت شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



