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فن

فتاة ليل .. نيللي كريم تكشف عن دورها الجديد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:53 ص
رنا اشرف
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وظهرت في الصورة على غلاف احدى المجلات العالمية، وهى تعلن عن تمثيلها دور فتاة ليل قريبا.


ولم تذكر نيللى كريم أي تفاصيل أخرى عن دورها أم مسلسلها المقبل.

وقدمت نيللي كريم خلال موسم رمضان الماضي "بـ 100 وش" وجسدت شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

 مسلسل بـ 100 وش تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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