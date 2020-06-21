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فن

شاهد على عقد قرانها .. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة لـ أحمد زكي بصحبة محمد رياض

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:38 م
الفنان احمد زكى والفنان
الفنان احمد زكى والفنان محمد رياض
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مريم عزت
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة نادرة للفنان أحمد زكي من عقد قرانها على الفنان محمد رياض، كشاهد على زواجهما. 
علقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: الراحل أحمد زكي كان شاهدا على عقد قراني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته كان دائما معي في لحظاتي الفارقة🙏🙏🌹🌹

نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

ربنا يرحمه ويغفر له... ويباركلك ف حياتك 

الله يرحمه ويغفر له

كلنا بنحبه 

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يذكر أن آخر أعمال رانيا  مسلسل فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

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