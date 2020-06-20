صباح الحب والبركات... رانيا محمود ياسين في احدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"





وعلقت رانيا على الصورة قائلة: صباح الخير مليء بالحب والابتسامات والبركات





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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالآتى:

قمر ، ربنا يحميكي ، بنحبك اوي يا رانيا









"يذكر ان اخر اعمال رانيا مسلسل فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.