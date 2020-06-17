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فن

أحمد زكي كان زي خالي.. رانيا محمود ياسين تدعم محمد رمضان في مسلسل الإمبراطور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا جديدا.

وعبرت رانيا محمود ياسين عن رغبتها في أن يجسد الفنان محمد رمضان، السيرة الذاتية للفنان القدير الراحل أحمد زكي، عبر مسلسل الإمبراطور، وذلك بحكم معرفتها بالأخير.

وكتبت رانيا: "عايزه اقول حاجه بحكم معرفتي الشخصية بالراحل العظيم احمد زكي، اللي كان بمثابة خالي، محمد رمضان هو افضل من يجسده".

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ونال المنشور تفاعلا من متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "كلام صح، كفايه انه بيحبه وواخده مثل اعلى و اكيد هيجتهد جدا وهينجح" و"ممكن محمد رمضان يكون فيه مقاييس كتير قريبه من احمد زكي" و"والافضل أن يكون الفيلم عن حياته فيلما تسجيليا" و"بصراحه اه محمد رمضان عنده كاريزما عاليه وفنان شاطر جدا ربنا يوفقه".

وقد شاركت رانيا محمود ياسين فى مسلسل فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

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