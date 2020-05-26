رانيا محمود ياسين تستعيد مشاهد من مسلسل فالنتينو

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صور من مشاهد لها من مسلسل "فالنتينو" مجمعة فى صورة واحدة.
علقت رانيا على الصورة قائلة: "فلانتينو".
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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالآتى:
حبيت شخصيتك وادائك الفنى فى فلانتينو
انتي جميلة فى كل حاجة
المسلسل كان تحفة وانتى كنتى عاملة دور جميل اوى
"فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.