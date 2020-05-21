رانيا محمود ياسين: حسني شتا له أعمال مميزة وتشبيهه بوالدي ليس في صالحه..فيديو





وأضافت ياسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنني على علم بتلك المهنة منذ أن كان عمري ٨ سنوات.





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وتابعت الفنانة رانيا محمود ياسين إنني لدي خبرات أهلى التي ساعدتني على الظهور بشكل جيد.





وأشارت رانيا محمود ياسين إلى أن الفنان حسنى شتا له أعمال جميلة ومميزة ولكن لا يصح أن يتم وضع عمله فى قالب محمود ياسين.



