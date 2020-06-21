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فن

حبي الأول.. ميري جسار تحتفل مع والدها بـ عيد الأب

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:07 م
ميرى جسار ووالدها
ميرى جسار ووالدها
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محمد بدران
حرصت ميرى جسار زوجة الفنان وائل جسار على الاحتفال بعيد الأب، الموافق اليوم الأحد 21 يونيو، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت ميري جسار صورة بصحبة والدها وعلقت قائلة: "في نظر العالم أنت أبي، وفي نظري أنت العالم.. حبي الاول ❤️😍"

يشار إلى أن فيديو كليب الفنان وائل جسار، الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"، حقق 3 ملايين مشاهدة، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب.

وتقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار :"كدا وانت معايا .. بتوحش قلبي وعيني ,, طب وانت بعيد عن عيني .. انا ممكن إيه يجرالي .. أرجوك ما تغيبش ثواني .. دانا وانت معايا .. بقيت ما بخفش عليا .. حبيت طعم الحنية". 

وعشقت حياتي الجاية .. ومكانك هو مكاني .. انا عشت حياتي .. وما تأثرتش بيها .. غير لما لقيتك فيها .. وعرفت ان الأيام  .. كدا احلا معاك .. دانا عمري بحاله .. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي .. وبقيت حابب ايامي".

"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.


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