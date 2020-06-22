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أخبار العالم

البرازيل تتخطى المليون إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، أمس الأحد، تجاوز وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد حاجز الـ 50 ألف وفاة. 

وقالت الصحة البرازيلية في بيانها إن إصابات كورونا في البلاد تجاوزت حاجز الـ مليون إصابة. 

وأصبحت البرازيل  ثاني دولة في العالم التي تصل إلى  مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات بنحو 54000 في اليوم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أن عدم وجود اختبارات في البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 209 ملايين نسمة، أدى إلى اقتراح الخبراء أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

قبل ساعات من الكشف عن الأرقام الأخيرة ، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن جائحة الفيروس التاجي يدخل مرحلة "جديدة وخطيرة".
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