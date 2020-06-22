مرتضى منصور: فايلر يريد الرحيل عن الأهلي وأشك في تواجده بالعزل الصحي

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي يريد أن يرحل عن منصبه منذ فترة.
وأضاف مرتضي منصور في تصريحات متلفزة ببرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، "فايلر عايز يخلع من زمان، وأشك إنه موجود في العزل الصحي".
وأكمل مرتضى منصور "أنا لو مكانه ومشيت من الأهلي مش هرجع تاني".
وتابع مرتضي منصور "لن يقوم أي لاعب بالزمالك بعمل مسحة كورونا، ولن يلعب النادي في الدوري هذا الموسم".
وواصل مرتضى منصور "لن أعرض حياة أي لاعب في الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلي بلقب الدوري".