مرتضى منصور: فايلر يريد الرحيل عن الأهلي وأشك في تواجده بالعزل الصحي

وتابع مرتضي منصور "لن يقوم أي لاعب بالزمالك بعمل مسحة كورونا، ولن يلعب النادي في الدوري هذا الموسم".





وواصل مرتضى منصور "لن أعرض حياة أي لاعب في الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلي بلقب الدوري".